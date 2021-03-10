Son dakika! Erdoğan: Akkuyu NGS hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garantiye almayı hedefliyoruz - Son Dakika

MERSİN'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü ünitesinin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli enerji alt yapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır. Bu hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında 3 Nisan 2018'de temeli atılan Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları katıldı.