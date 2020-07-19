Son dakika: Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:35
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