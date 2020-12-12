Son dakika! Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir."

Son dakika habere göre Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir.

Erdoğan: "Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir."

Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika! Erdoğan: 'Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir.' - Son Dakika

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