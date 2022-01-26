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Son Dakika! Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki sözlerine açıklık getirdi: Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki sözlerine açıklık getirdi: Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir

26.01.2022 23:10

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şarkısında Hz. Adem ile Havva'ya hakaret ettiği belirtilen şarkıcı Sezen Aksu olayıyla ilgili "O dili kopartmak görevimizdir" demişti. Cumhurbaşkanı, sözlerinin hedefinde Aksu'nun olmadığını belirterek, "Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" dedi.

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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki sözlerine açıklık getirdi: Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki sözlerine açıklık getirdi: Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir - Son Dakika
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