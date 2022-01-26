Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şarkısında Hz. Adem ile Havva'ya hakaret ettiği belirtilen şarkıcı Sezen Aksu olayıyla ilgili "O dili kopartmak görevimizdir" demişti. Cumhurbaşkanı, sözlerinin hedefinde Aksu'nun olmadığını belirterek, "Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.01.2022 23:15:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki sözlerine açıklık getirdi: Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir - Son Dakika