Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere

07.05.2021 14:23

Son dakika! Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi. Kendi hazırlıklarının da bitmek üzere olduğunu belirten Erdoğan, "Onlar şimdi belli bir noktaya geldi. Bize aktardılar. Bizim hazırlıklarımız da bitmek üzere. Biz de onlara aynı şekilde takdim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin yanına gelip sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan'a; MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında, "MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. İlk sözümüz yerine getirilmiştir. Ön çalışma şu anda elimizdedir" şeklindeki açıklamaları hatırlatıldı.

"ORTAK ÇALIŞMA YAPIP MUHALEFETE SUNACAĞIZ"

Erdoğan, Bahçeli ile zaman zaman görüştüğünü söyleyerek, "Yeni anayasa ile ilgili konuları da görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük. Onlar şimdi belli bir noktaya geldi. Bize aktardılar. Bizim hazırlıklarımız bitmek üzere. Biz de onlara aynı şekilde takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefete takdim edeceğiz. STK'larla da paylaşmak suretiyle de milletin genelinin kabul edeceği bir anayasayı yapalım istiyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Anayasa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere - Son Dakika


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