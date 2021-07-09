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Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım - Son Dakika

Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım

09.07.2021 17:00

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalar yaptı. "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete sesleniş konuşmamda halkıma duyuracağım." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ile Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

"MİLLETE SESLENİŞTE DUYURACAĞIM"

Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Bir yerde gazi camimizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biliyorsunuz bu PKK terör örgütü bu mescidimizi kurşunlamış ve burayı bir harabe haline getirmişti. Kurşunlu Camii, gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz.

Suriçi'nde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Kısa zamanda bitirip teslim edeceğiz.

"UĞUR ŞAHİN VE EŞİ MİSAFİRİMİZ OLACAK"

Her şeyden önce şu anda 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz aşılamada. Şimdi aşılamada da biliyorsunuz kademe sistemi ayrıca yaş gruplarına göre getiriyoruz. Biontech'ten gelen bir miktar aşı var. Sinovac'tan bir miktar aşı geldi, geliyor.

Bütün bunlarla beraber en yakın zamanda Uğur bey ve eşi misafirlerimiz olacaklar. Biontech'te çok daha seri adım atacağız. Diyarbakır'daki aşılamadaki isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da aşının süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Şu anda oranda Diyarbakır'da sıkıntımız var, ben bunu aşacağımıza inanıyorum.

ABD İLE AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Dün Savunma Bakanımız ABD Savunma Bakanıyla da görüşmesini yaptı. Bu konuyla ilgili olarak da biz şu anda Amerika'yla NATO'yla görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin görev alanı ne olacak? Burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz? Bunların kararlarını aldık. Ve NATO müzakerelerimde sayın Biden ile konuştuk. Ve en ideal şekilde Afganistan'da bu adımı inşallah atmış olacağız."

Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım

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Son Dakika Ekonomi Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım - Son Dakika
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