Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmeye başladığını belirterek, "1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" dedi.

İBB'NİN 23 NİSAN KOLİLERİNE TEPKİ

Erdoğan konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 23 Nisan anısına dağıttığı kolilerin içerisinde yer alan kitapçıkta bulunan görsellere de tepki gösterdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Belediyenin yardımlarıyla ilgili valiliklerle koordinasyon ve planlama yapılması gerektiğini söylerken onlar bambaşka işler yapıyorlar. Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı özellikle milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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