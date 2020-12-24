Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı mesajı - Son Dakika

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı mesajı
24.12.2020 13:42
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Korona virüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatından büyük üzüntü duydum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenleri ve yakınları ile Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı diliyorum." - ANKARA
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