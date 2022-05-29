Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'ye yönelik olası operasyona ilişkin yeni açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz - Son Dakika
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Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'ye yönelik olası operasyona ilişkin yeni açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz

29.05.2022 13:58
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'ye yönelik olası operasyona ilişkin yeni açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'e katılmasının ardından Azerbaycan dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. Suriye'ye yönelik muhtemel operasyon hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı, "Bir gece ansızın onların tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sene Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Ardından İstanbul'un fethi yıldönümü kutlamaları için İstanbul'a dönüşe geçen Cumhurbaşkanı, uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR"

Erdoğan, "Yeni operasyon olabilir" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Suriye hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin, "Daha önce 4 başarılı harekât yapıldı bu bölgeye. Tanıdık bir bölge aslında. Harekatın zamanı yakın mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, şöyle konuştu: "Tabii Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı bizim cevapsız bırakmamız mümkün değil. Suriye'nin kuzeyinde malum terör örgütlerinin odaklanma noktaları var. Bu odaklanma noktaları, Suriye'nin kuzeydoğusundan kuzeybatısına kadar bütün o bölgelerde mevcut. Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri maalesef bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç, gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve bunu hala devam ettiriyorlar. ABD buraya binlerce tır bu yardımları yaptı. Kime yapıyor? PKK, YPG, PYD terör örgütlerine. Hepsine bu yardımlar yapıldı, hala da devam ediyor. Hatta bunlara bölgede eğitim de veriyorlar."

"BİR GECE ANSIZIN TEPELERİNE İNERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör konusunda sıfır taviz politikasının sürdüğünü hatırlayarak, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Şimdi, bu gerçekler ortada dururken biz hala bunları görmezlikten mi geleceğiz? Nasıl ki Kuzey Irak'ta PKK'ya ve PKK'nın adeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var, aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli. Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz? İşte iki günde yaklaşık 30 civarında teröristin işini bitirdik. Kuzey Irak'takilerle beraber şu anda 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreç devam edecek, bırakamayız. Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız."

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