Son Dakika | Erdoğan: "Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyoruz. e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz."
02.03.2021 14:31
Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyoruz.
Erdoğan: "Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyoruz. e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz."
Noter, İcra, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Erdoğan: 'Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyoruz. e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz.' - Son Dakika
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