Son dakika: Erdoğan: Evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa zamanda yenileri yapılacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremin yaralarının bir an önce sarılması için pek çok önlem alındığını belirterek, "Bütün bunların yanında 24 milyon lira şu ana kadar ödenek gönderdik. Bakanlarımızın yapacağı taleple bunun devamı söz konusu. En kısa zamanda evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp, vatandaşlarımızın buralara taşınmasını sağlamış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Deprem nedeniyle şu an için 37 can kaybı yaşandığını kaydeden Erdoğan, "İzmir Seferihisar ilçemize saat 14.51 itibariyle merkez üssü Ege Denizi 17- 26 kilometre açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. ve bu deprem neticesine şu an itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın şu anda tedavisi devam ediyor. 8 yoğun bakım var. Bunların içinde 3 tane ağır hastamız var. Şu ana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103" diye konuştu.

'BÖLGEYE TOPLAM 35 MOBİL BAZ İSTASYONU SEVK EDİLDİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin en başından itibaren başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere, Sağlık, Adalet, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanları, Diyanet İşleri Başkanı, AFAD ve Türk Kızılay 'ının hep birlikte İzmir'de bulunduğunu kaydetti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir Valimiz süreci benimle de irtibat halinde koordine etti. Belediye Başkanımız aynı şekilde bu sürecin içinde o da yer aldı. Bütün bunlarla birlikte milletvekili arkadaşlarımdan İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım Bey, aynı şekilde süreci yakından takip etti. Tüm bunların yanında Silahlı Kuvvetler olarak Genelkurmay Başkanımız, işi yakından takip etti. Milli Savunma Bakanım yurt dışında olduğu için bu sürecin içinde yer alamadı. Genelkurmay Başkanlığı 'na ait 7 adet kargo uçağı burada görev icra etti. Personel ve araçların sevkiyatına şu anda da devam etmekte. AFAD, Sakarya Bursa ve Afyonkarahisar'dan olmak üzere 3 mobil koordinasyon aracıyla, burada görev ifa etti. Bölgeye toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25 adedi burada kurulu durumda. Bu noktada da herhangi bir sıkıntı söz konusu değil."'24 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERDİK'Depremin yaralarının kısa sürede sarılması için alınan kararlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunların yanında 24 milyon lira şu ana kadar ödenek gönderdik. Bu ihtiyaca göre Valimizin koordinesinde, Bakanlarımızın yapacağı taleple bunun sürekli olarak devamı söz konusu. Burada yoğun bir şekilde rezerv alan temini çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmalarla da birlikte süratle enkaz kaldırma çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da nerede rezerv alan var, bu çalışmaları yapıp bu rezerv alanlara göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız buralarda hemen adımları atacak. Elazığ ve Malatya deneyimini de aynen burada değerlendireceğiz. Bu rezerv alanlarla birlikte enkazların kaldırılması ardından burada inşaat çalışmalarına başlayacağız. ve en kısa zamanda inşaat çalışmalıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp, vatandaşlarımızın buralara taşınmasını sağlamış olacağız. Bu süre içinde ola ki vatandaşlarımızın içinden değişik yerlerde kiralık ev bulanların da biz kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmelerini sağlayacağız. Eşyaları zarar görmüş olanlara tabi ki bütün ev eşyalarınının temini ve onların bedellerini, aynen Çevre ve Şehircilik, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ödemek suretiyle onlara en ufak bir sıkıntı yaşatmayacağız" açıklamasında bulundu.'ELİMİZDE KONTEYNERLERİMİZ VAR'Erdoğan, benzer tecrübeleri, Elazığ ve Malatya'da da yaşadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada da aynı şekilde bunu yapmak suretiyle bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kaldı ki bunların dışında elimizde konteynerlerimiz var. Bunları da uygun olan yerlere yerleştirerek, vatandaşlarımızın buralarda yaşam imkanını da sağlamak suretiyle adımlar atabiliriz. Bu konuyla ilgili de aynı şekilde hazırlıklarımız var. Burada da bir tereddüdümüz söz konusu değil. Gerek AFAD, gerek Kızılay her türlü yemek ihtiyacını vesairesini karşılamak imkanına da sahip. Hamdolsun havalar güzel bu imkanı da gayet iyi bir şekilde değerlendirerek bu süreci işleteceğiz."Okulların bir hafta kapalı kalacağına değinen Erdoğan, artçı sarsıntıların ve diğer etkenlere bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sürenin uzatılabileceğine işaret etti. Depremzedelerin konaklaması için İzmir'de yeteri kadar öğrenci yurdunun da bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yurtlarımızda yoğun bir şekilde aslında aileleri misafir edecek imkanımız var. Bu konuda da vatandaşlarımızın, 'Biz bu öğrenci yurtlarında kalabiliriz' demeleri halinde de aynı şekilde Valilik koordinesinde, AFAD koordinesinde buralarda da kendilerini misafir etme imkanımız var. 3 bin kadar çadırı Kızılay ve AFAD getirdi. Bunlar da şu anda hazır vaziyette. Bir kısım vatandaşımız da şu anda zaten bu çadırlarda kalıyor. Bu çadırlarla birlikte ciddi bir sıkıntıyı aşmış bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda depremde yıkılan Rızabey apartmanı enkazına geldi. burada çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi alan Erdoğan daha sonra bölgeden ayrıldı.