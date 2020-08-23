Son Dakika | Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle...
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "( Giresun'daki sel) Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı."
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:51
Kaynak: AA
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