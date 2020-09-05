Son Dakika: Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli söylenmesine rağmen Türkiye'nin dört bir yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tavsiyelerine uyulmadığını belirterek, "Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır.

Son Dakika: Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli söylenmesine rağmen Türkiye'nin dört bir yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tavsiyelerine uyulmadığını belirterek, "Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için milletimizin her bir ferdini, tedbirlere uyarak salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine özellikle davet ediyorum." dedi.

Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılışındaki konuşmada, koronavirüs salgınına değinerek, kurulan güçlü sağlık altyapısı sayesinde gelişmiş ülkeler dahil pek çok yerde adeta ayyuka çıkan tıkanıkların önüne geçildiğini söyledi.

"Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır." diyen Erdoğan, bu vesileyle vatandaşları "TMM" olarak ifade edilen "temizlik", "maske" ve "mesafe" kurallarına daha titiz bir şekilde uymaya davet etti.

Erdoğan, maalesef virüsün yayılmasının önüne geçmek için bilimin henüz kesin bir çare üretemediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir netice alınmasını temenni ediyoruz. Gerek Bakanımız gerek bu alandaki ilgili hocalarımız, arkadaşlarımız sürekli söylemelerine rağmen, şahsım sürekli söylememize rağmen maalesef her yerde, Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde 'dikkat' diyoruz, maalesef uyulmuyor. 'Mesafe' diyoruz, uyulmuyor. 'Maske' diyoruz, uyulmuyor. Değerli kardeşlerim biz vatandaşımızı hassasiyetle uyarmak ve onların sağlığından endişeli olduğumuzu hatırlatmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak işte görüyorsunuz çok değerli insanlarımızı, hocalarımız bu süreçte kaybettik. Birçok dostlarımızı kaybettik. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır."

Erdoğan, toplu olarak bulunulan yerlerde ve etkinliklerde mutlaka Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının belirlediği kurallara uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kapalı alanlarda maalesef cayır cayır sigara içilmeye devam ediliyor. İnsanımız adeta kendisinin katili. Bunu söylediğimiz zaman vatandaşımızın ağrına gidiyor. Biz halkımızı seviyoruz ve onların sağlığını çok ama çok önemsiyoruz. Buna lütfen dikkat edin. Maskesiz dolaşmayalım, diyoruz. Aksi takdirde hem kendimiz hem sevdiklerimiz için sonu ölüme kadar varan bir tehdidin kapısını açmış oluruz. Türkiye'nin bu süreci en az hasarla atlatması, sağlığımızı koruma yanında hedeflerimize ulaşmamız bakımından da önemlidir. Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz. Bunu hep birlikte başarmalıyız."

Sağlık memurlarının, hemşirelerin, herkesin canı pahasına gece gündüz demeden çalıştığını ancak onların bu gayretlerine vatandaşların da uyması gerektiğini belirten Erdoğan, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için milletimizin her bir ferdini, tedbirlere uyarak salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine özellikle davet ediyorum. Bu seferberlik en az içeride ve dışarıda verdiğimiz diğer mücadeleler kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Ülkeye kazandırdıklarımız yeni dönemin altyapısıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statükonun tüm yönleriyle çatırdamakta olduğunu belirterek, tüm ülkeler ve toplumlar için yeni bir dönemin ayak seslerinin giderek daha yüksek şekilde duyulduğunu anlattı.

Türkiye olarak bu yeni dönemde ülkeyi hak ettiği yere çıkarmakta kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, son 18 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, savunmadan sosyal desteklere kadar her alanda ülkeye kazandırdıklarının yeni dönemin altyapısı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, dün Ankara- Niğde arası 178 kilometrelik otoyolun açılışını yaptıklarını hatırlatarak, durmadan devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Bunları başaracağız, çünkü bu millet en güzeline layık. İnşallah bu güçlü altyapı üzerinde önce 2023 hedeflerimize ulaşacak, ardından yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte siyasi istikrarsızlar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak suretiyle güçlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm dostlarının ve kardeşlerinin de ümidi haline dönüşen bu ülkenin siyasi, ekonomik, askeri her alanda daha da büyümesi ve güçlenmesi için daha çok gayret göstereceğiz. Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe, siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle ülkemizi getirdiğimiz seviyenin de üstüne çıkartıp dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız."

"Türkiye'nin, adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maruz kalınan her saldırının, karşılaşılan her krizin Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde, temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlattığını söyledi.

Artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii bu hakikatleri karşımızdakiler de gayet iyi görüyor. Ülkemize karşı kurulan akıl almaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, tahammül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Halbuki biz her platformda, her görüşmede, her mesajımızda Türkiye'nin, adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu sözümüzde samimiyiz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmasıdır. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz. Biz 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' derken kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millet olduğunu belirterek, "İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız." dedi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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