Son Dakika | Erdoğan'ın koronavirüsten ölen yeğeni ile ilgili taziye mesajları yayımlandı

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmesinin ardından taziye mesajları yayımlandı.

Son Dakika

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye, bu sefer de bekçiye saldırdı

Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak

Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza

Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var

Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor

İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu