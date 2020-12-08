"Erdoğan'ın yapacağı ziyaret, Azerbaycan için bayramdır" - Son Dakika

Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın işgalindeki toprakların kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık'ta düzenlenecek zafer şöleninin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasıyla, bayrama dönüşeceğini belirtiyor.

Azerbaycan halkı ve aydınları, 44 gün süren savaşta daima yanlarında olan Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini, iki ülke arasındaki kardeşliğin fiili örneği olarak görüyor.

Vatandaşlar, Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak olmasını ise Türkiye ve Azerbaycan'ın kötü ve zor günde olduğu gibi iyi günde de bir arada olmasının açık örneği olarak değerlendiriyor.

Ermenistan işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adete süslendi. Tüm caddeler, binalar, araçlar Azerbaycan ve Türkiye baraklarıyla donatıldı. Askeri birliklerin ve araçların geçeceği yollar hazırlandı. Tören alanına, gelecek misafirler için platformlar kuruldu.

Azerbaycan halkı, iki gün sonra yapılacak kutlamaları heyecanla beklerken, törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtiyor.

Azerbaycanlı Ebülfet Guliyev, Erdoğan'la gurur duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'ye yapacağı ziyaretle tüm dünyaya Türklerin bir birine destek olduğunu bir kez daha göstereceğini dile getirdi.

Bakü'de yaşayan Hacı Babayev de "Daha önce sözle 'biz kardeşiz' deniliyordu. Fakat şimdi onu amelde de gördük. Erdoğan'la gurur duyuyoruz. Erdoğan'ın amellerine değer biçilemez." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı topraklarından çıkarmasında Türkiye'nin büyük desteği olduğunu hatırlatan Ali Bayramov, "Başta Sayın Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına teşekkür ediyoruz. Erdoğan bizim kalbimiz. Onunla gurur duyuyoruz." dedi.

"Türk ordusu da Karabağ'da olsun"

Türkiye'nin Azerbaycan'a hem siyasi hem de askeri alanda büyük destekleri olduğunu vurgulayan Sevinç Caferova ise "1918'de bizim yardımımıza koştular şimdi de... Bunun için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Nermine Müslümova isimli vatandaş ise Türkiye ve Azerbaycan'ın "bir millet, iki devlet" olduğunu hatırlatarak, düşüncelerini "Erdoğan hoş gelip sefalar getiriyor. Türk ordusu da Karabağ'a gelsin. O zaman her şey daha çabuk düzelir." şeklinde paylaştı.

Zor zamanda Azerbaycan'ın yanında oldukları için Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerini ileten Gündüz Şahinzade, "Savaştan çıkan bir ülkeye ziyaret kardeşlik örneğidir. Kardeş ülkenin hem iyi gününde hem kötü gününde yanında olması çok güzel" diye konuştu.

Fuad Musayev isimli vatandaş, duygularını "Bir Azerbaycanlı olarak tüm Türk kardeşlerimize, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere teşekkür ediyorum. Zor zamanlarımızda, savaşta bize destek oldular. Azerbaycan da her zaman Türk kardeşlerinin yanındadır. Var olsun Azerbaycan-Türkiye kardeşliği." ifadelerini kullandı.

Kardeş ülkelerin bir birini desteklemesi gerektiğini vurgulayan Hayyam Guliyev, Erdoğan'ın Bakü ziyaretinin Azerbaycan'a verilen desteğin bir kez daha kanıtlanması anlamına geldiğini vurguladı.

"Zaferimizde Türkiye'nin de büyük payı var"

Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı, 102 yıl önce Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan'a gelişinden sonra, çağdaş Azerbaycan ve Türkiye tarihinde iki ülke arasındaki askeri iş birliğini 44 günlük savaşta gördüklerini belirtti.

Savaş süresince Türkiye'nin desteğini tam hissettiklerini hatırlatan Aşırlı, "Bunu Erdoğan ve ekibi, uluslararası arenada göğsünü siper ederek Azerbaycan'ın haklı davasına destek olmakla kanıtladı. Zaferimizde Türkiye'nin de büyük payı var. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir açıklamasında bunun bizim müşterek zaferimiz olduğunu söylemişti. Bu aynı zamanda Türk dünyasının da zaferi. 107 yıl önce Çanakkale'de doğan o milli ruhu biz Şuşa'da gördük." diye konuştu.

Aşırlı, Türkiye'nin desteğiyle elde edilen zaferle Türk dünyasının birliği için de önemli adımın atıldığını vurgulayarak, "Bugün her tarafta Türk bayrakları da dalgalanıyor. Azerbaycan kimin dost kimin düşman olduğunu gördü. Erdoğan kendi vatanına gelecek. Onun ziyareti Azerbaycan için bir bayramdır." ifadelerini kullandı.

Türkistan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Agil Camal, 44 gün süren savaşta Türk halkı ve Erdoğan'ın hep Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın zafer nedeniyle düzenlenecek törene katılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Camal, "Bu 44 günde neredeyse her gün Azerbaycan'a destek mesajı veren Erdoğan ve hükümetinin törende de olması bizim için gurur kaynağıdır. Zaferlerimizin bundan sonra da süreceğini ümit ediyorum." dedi.