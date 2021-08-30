Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi - Son Dakika

Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi
30.08.2021 16:31
Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde ilginç anlar yaşandı. 30 Ağustos 2023 olarak duyurulan projenin bitirilme tarihini geç bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerek projenin yüklenici firması ile pazarlığa girişti. Yapılan sıkı pazarlık sonucunda Ay Yıldız Projesi'nin bitirilme tarihi değiştirilerek 19 Mayıs 2023'e çekildi.
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