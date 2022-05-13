Son Dakika | Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi -1 - Son Dakika
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Son Dakika | Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi -1

13.05.2022 14:55
Son Dakika | Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi -1

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili yöneltilen soruya Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil" diye konuştu.


Son Dakika | Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi -1
Son Dakika | Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi -1
Son Dakika | Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi -1
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi -1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Erdoğan: İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin misafirhanesi gibi -1 - Son Dakika
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