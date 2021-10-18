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Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu - Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu

18.10.2021 18:03

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sarf ettiği "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun" sözleriyle ilgili harekete geçti. Kılıçdaroğlu hakkında "hakaret" suçlamasıyla şikayet başvurusunda bulunuldu.

Türk siyasetinde bürokrasiyle ilgili başlayan tartışmalar sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bürokratların devletin çıkarları adına çalışması gerektiğini ifade ederek, birtakım suçlamalarda bulunmuştu.

"KANUN DIŞI NE YAPTIRILIYORSA DURUN"

Kılıçdaroğlu bürokratlara çağrı yaparak, "Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun" demişti.

CUMHURBAŞKANI'NDAN CEVAP GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrika ziyareti öncesi yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na sert şekilde yanıt verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Hesap verecekler" sözlerine yönelik şunları söyledi:

"Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun kanıtıdır. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için iradesini ortaya koydu. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir

"AYNI ZAMANDA AÇIKÇA BİR SUÇTUR"

Boş heves. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur. Bir taraftan öğretmenleri, bir taraftan memurları, yeri geliyor polisi yeri geliyor yargıyı tehdit ediyorsun. Bu dil vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir."

AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretini gerçekleştirdiği sırada avukatları da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET VAR"

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin yer aldığı belirtildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.

Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu - Son Dakika


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