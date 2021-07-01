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Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık

01.07.2021 12:11

Son dakika! Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Koronayla mücadele kapsamında aşılama ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Kısıtlamaların kalktığı bugün ise aşılamada 50 milyon doz aşıldı.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık

"TÜRKİYE'Yİ DAHA SAĞLIKLI YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"

Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık

KORONA GEÇİRENLER 3 AY SONRA AŞI OLABİLİYOR

Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Bakan Koca, korona geçirenlerin aşı olmak için olan 6 aylık bekleme süresinin 3 aya indirildiğini belirtmişti. Bakan Koca konuşmasında, "Aşı tedariki konusunda yapılan bazı değerlendirmelerin somut gerçekle ilgisi olmadığını görüyoruz. Kimsenin buna hakkı yoktur. Güvenirliğini ispat etmiş her aşıyla ilgilendik ve ülkemize getirmeye gayret ettik" demişti.

3. DOZ AŞILAMA BUGÜN BAŞLADI

Bilim Kurulu'ndan çıkan bir diğer karar da 3. doz aşıyla ilgili oldu. Bugünden itibaren 50 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının 3. doz aşılaması başladı. Vatandaşlar, 3. doz için istedikleri bir aşıyı tercih edebilecek.

Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık

Recep Tayyip Erdoğan, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık - Son Dakika


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