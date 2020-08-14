Son Dakika | Erdoğan: "(Koronavirüs önlemleri) Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala...
Son dakika haberi: Erdoğan: "(Koronavirüs önlemleri) Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım"
Erdoğan: " (Koronavirüs önlemleri) Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu üç kurala milletçe bizim dikkat etmemiz lazım"
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:01
Kaynak: AA
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