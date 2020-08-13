Son dakika... Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele... - Son Dakika

Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz 'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:09

Kaynak: AA

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