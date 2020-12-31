Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Mirziyoyev görüşmesinde, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.