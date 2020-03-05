Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi esnasında Rus polisinin görev yaptığı Serakib'de çatışma çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi esnasında Rus polisinin görev yaptığı Serakib'de çatışma çıktı - Son Dakika Dünya

Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi esnasında Rus polisinin görev yaptığı Serakib'de çatışma çıktı

11 dakika önce

Son dakika: Esed güçlerinin kontrol altına aldığı ve Rus polisinin devriye yaptığı Serakib'te sıcak dakikalar yaşanıyor. Erdoğan ve Putin görüşmesinin sürdüğü anlarda, muhaliflerle rejim güçleri arasında çatışma çıktı.

Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi esnasında Rus polisinin görev yaptığı Serakib'de çatışma çıktı, System.String[]

Suriye'de M4 ve M5 karayollarının birleşme noktasındaki kritik bölge olan Serakib'de, geçtiğimiz günlerde Esed güçleri Serakib'in kontrolünü sağlarken, Rus askeri polisi de bölgede devriye gezmesi başlamıştı. Bugün ise Moskova'da Erdoğan-Putin görüşmesinin gerçekleştiği esnada Serakib'de hareketli dakikalar yaşanıyor.

MUHALİFLERLE REJİM GÜÇLERİ ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Reuters'ın RIA'dan aktardığı habere göre; muhalifler Serakib'i geri alabilmek için Esad güçleriyle çatışmaya girdi. RIA, Esad güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü öne sürdü.

RUS ASKERİ POLİSİ SERAKİB'E SEVK EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus askeri polis birliklerinin bölgedeki güvenliği sağlamak üzere İdlib'in Serakib kentine sevk edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "M4 - M5 otoyollarında araçların ve sivil halkın güvenliği ve engelsiz hareket edebilmelerini sağlamanın önemi göz önünde bulundurularak 2 Mart'ta saat 17.00 itibarıyla Rus askeri polis birlikleri Serakib kentine girdi" ifadelerine yer verilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Serakib'e gönderildiğini açıkladı

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Vladimir Putin, Serakib, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:28 
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