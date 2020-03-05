Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi esnasında Rus polisinin görev yaptığı Serakib'de çatışma çıktı

Suriye'de M4 ve M5 karayollarının birleşme noktasındaki kritik bölge olan Serakib'de, geçtiğimiz günlerde Esed güçleri Serakib'in kontrolünü sağlarken, Rus askeri polisi de bölgede devriye gezmesi başlamıştı. Bugün ise Moskova'da Erdoğan-Putin görüşmesinin gerçekleştiği esnada Serakib'de hareketli dakikalar yaşanıyor.
Reuters'ın RIA'dan aktardığı habere göre; muhalifler Serakib'i geri alabilmek için Esad güçleriyle çatışmaya girdi. RIA, Esad güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü öne sürdü.
Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus askeri polis birliklerinin bölgedeki güvenliği sağlamak üzere İdlib'in Serakib kentine sevk edildiği kaydedilmişti.
Açıklamada, "M4 - M5 otoyollarında araçların ve sivil halkın güvenliği ve engelsiz hareket edebilmelerini sağlamanın önemi göz önünde bulundurularak 2 Mart'ta saat 17.00 itibarıyla Rus askeri polis birlikleri Serakib kentine girdi" ifadelerine yer verilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Serakib'e gönderildiğini açıkladı
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