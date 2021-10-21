Son Dakika! Erdoğan, "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi: İşi kendi akışına bırakamayız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan iki polisimizin ardından Suriye'de operasyon sinyali vererek, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırısıyla ilgili artık tahammülümüz kalmamıştır. Ya oralarda etkin olan güçlerle ya da kendimiz bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunun çözümü için gereken adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

Afrika ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayıp, gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'deki operasyonlara da değindi. Gazetecilerin, "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı? sorusuna ''İşi kendi akışına bırakamayız.'' yanıtını veren Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

''KESİNLİKLE TAVİZ VERMEK YOK''

Şu anda bizim bölgede ciddi manada hassas noktalara operasyonlarımız devam ediyor. Kesinlikle taviz vermek yok. Suriye'deki bu süreci devam ettiriyoruz. Şu an itibarıyla da rejim nasıl bir tavır alır onu bilemiyorum ama biz özellikle İdlib'deki bu yaklaşım tarzına karşı gereği neyse onu yapmaya ve bütün ağır silahlarımızla beraber cevabını vermeye devam ediyoruz. Bu işi kendi akışına bırakamayız.

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