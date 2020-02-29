Son dakika: Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Putin'in orada ne işi var? - Son Dakika
Son Dakika Politika Son dakika: Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Putin'in orada ne işi var? - Son Dakika

Son dakika: Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Putin'in orada ne işi var?

14 dakika önce

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonrası ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Erdoğan, Trump'ın kendisine "Putin'in orada ne işi var?" dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de meydana gelen hain saldırıdan 2 gün sonra ilk kez açıklamalarda bulunuyor. Partisinin milletvekilleriyle Dolmabahçe'de yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarına da değindi.

Erdoğan, şunları söyledi:

Suriye halkı "tamam bu iş bitti" demeden bizim oradan çıkma niyetimiz yok. Bunu da dedim özellikle bilmenizi istiyorum. Dün sayın Putin'e de söyledim. "Sizin orada ne işiniz var" Üs kuracaksanız üssü yine kurun. Ama şu anda siz bizim önümüzden çekilin, rejimle baş başa bırakın. Biz gereğini yaparız. E tabi ona da "biz çekildik" diyemiyorlar. Menfaatleri nedir? İnanın bunu çözebilmiş değiliz. İki üç tane üs ise e kurun. Bununla bizim bir derdimiz yok. Ve dün gece Trump diyor ki, burada Putin'in diyor ne beklentisi var, ne isteği var? Bunları söyledikten sonra Kamışlı'da bir petrol olayı bunların dedim. Orada petrol var mı dedi, orada petrol var dedim. Ondan sonra böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakat bizim böyle bir derdimiz yok. Ne petrol derdimiz var, ne toprak derdimiz var. güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz. Bütün bunlardan sonra tabi İdlib'de şu anda 3-4 milyon insanın yaşadığı yerde her tarafı yerle yeksan ettiler acımasızca. İdlib'deki ısrarla mücadeleyi sürdürmenin arkasında bu yavruların, insanların muhatap kılındıkları acımasız felakettir.

Son dakika: Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Putin'in orada ne işi var?
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İdlib, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:58 
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