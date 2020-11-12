Son dakika... Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir."
12.11.2020 19:01
Son dakika haberler: Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir.
Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir."
Erdoğan Türk , Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Erdoğan: 'Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir.' - Son Dakika
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