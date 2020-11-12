Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir."

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Erdoğan: 'Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir.' - Son Dakika

İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok

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