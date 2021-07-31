Son dakika: Erdoğan: "Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler...
31.07.2021 16:38
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz"
Erdoğan: "Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz"
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika: Erdoğan: 'Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler... - Son Dakika
Son Dakika 23:26 Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi 23:12 Son Dakika: Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem 22:40 Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor 22:16 Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu 20:52 Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu 20:41 Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı 17:50 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak 16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı