Son dakika! Erdoğan ve Dibeybe'den ortak 'YDSK' bildirisi - Son Dakika

Son dakika! Erdoğan ve Dibeybe'den ortak 'YDSK' bildirisi

12.04.2021 22:52
Son dakika! Erdoğan ve Dibeybe'den ortak 'YDSK' bildirisi, System.String[]

Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin himayesinde gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Birinci Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin himayesinde gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Birinci Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin imzaları ile yayımlanan ortak bildiride, tarafların; köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına dayanan ilişkilerin karşılıklı yarar, saygı ve eşitlik temelinde güçlendirilmesi; iş birliklerinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettği belirtildi.

DOĞU AKDENİZ'DE BÖLGESEL BİR KONFERANS DÜZENLEME İHTİYACI VURGUSUTarafların, Libya'nın doğu, batı ve güney olmak üzere tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin önemini teyit ettiği kaydedilen bildiride şu ifadelere yer verildi:  "Taraflar, Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında seçimle belirlenen Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümeti'nin Libya'nın yegane meşru yönetim yapısı olduğunu vurgular. Libya'da 24 Aralık 2021 tarihinde tertiplenmesi öngörülen genel seçimlere giden siyasi sürecin pürüzsüz olarak ve takvime bağlı şekilde yürütülmesi için eşgüdüm ve iş birliği içinde hareket etme kararlılıklarını beyan eder. Libya'daki sorunların Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde, 2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşması, ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları, Berlin Konferansı Sonuçları ve LSDF Yol Haritası çerçevesinde siyasi yöntemlerle çözüme kavuşturulabileceğini teyit eder. Türkiye'nin Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesisi ve idamesine yönelik katkılarının önemini vurgular. Türkiye ve Libya arasında akdedilen mutabakat muhtıralarının her iki ülkenin ortak çıkarları ile bölgesel istikrar ve iş birliği için önem taşıdığını vurgular, bunların içerdiği ilkelerin geçerliliğini teyit eder, mutabakat muhtıralarının ilerletilmeleri için niyet beyan eder. Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tüm tarafların haklarının garanti altına alınmasını amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacını vurgular." 'DÜZENSİZ GÖÇ, İNSAN TİCARETİ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ'Her iki tarafın, Libya'da Güvenlik Sektörü Reformu ve kapasite inşası alanındaki iş birliğinin Libya'nın ihtiyaç ve talepleri uyarınca güçlendirilmesine olan isteklerini belirttiği kaydedilen bildirinin devamında, "Hangi gerekçeye dayanırsa dayansın terörizmin bütün türlerini ve tezahürlerini kınar, iki ülkeye tehdit teşkil eden terör grupları ve suç örgütleriyle mücadelede tam dayanışma içinde hareket edileceğini ifade eder. Şiddet içeren aşırılık, ayrılıkçılığın her türü ve tezahürü, sınır aşan organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, kara para aklama, kültürel ve tarihi mirasa karşı suçlar, siber suçlar, dezenformasyon kampanyaları, göçmen kaçakçılığı ve sınır aşan güvenlik tehditlerine karşı ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini teyit eder. Düzensiz göç, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliği içinde hareket edeceklerini, düzensiz göç alanındaki deneyimlerini paylaşacaklarını bildirir. İkili ticaret hacminin dengeli bir yapıda 5 milyar ABD Dolarına yükseltilmesi hedefiyle çalışacaklarını teyit eder. Karma Ekonomik Komisyon'un müteakip toplantısının en kısa sürede düzenlenmesi, Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yeniden başlanması konusunda mutabık kalır. Libya'nın yeniden inşası sürecinde Türk müteahhitlik ve özel sektörünün oynayabileceği potansiyel rolü ifade eder" denildi.BİR SONRAKİ YDSK TOPLANTISI LİBYA'DABildirinin devamında, Türkiye ve Libya taraflarının mutabık kaldığı diğer konular şu şekilde sıralandı:

"Türk şirketlerinin çözüm bekleyen meselelerinin sözkonusu şirketlerin sözleşmelerine uygun olarak, iki ülkenin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde ve sözleşme taraflarının çıkarlarını güvence altına alacak şekilde çözümlenmesine bağlı kalacaklarını vurgular. İki ülke halklarının ortak yararına olacak şekilde enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin ve derinleştirilmesinin öneminin altını çizer, bu bağlamdaki çalışmaların başlatılması konusunda hazır olduklarını beyan eder. Türk Hava Yolları'nın Libya seferlerine yeniden başlaması hedefiyle gerekli saha incelemelerinin yapılması hususunda anlayış birliğine varır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Libya Devleti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomatik Araştırmalar Enstitüsü arasında 14 Mart 2012 tarihinde Trablus'ta imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca, ilk etapta Libyalı diplomatlara eğitim programı düzenlenmesini kararlaştırır. Diplomatik kanallar aracılığıyla ilgili Bakanların belirleyeceği düzeyde Dışişleri Bakanlıkları arasında periyodik olarak Siyasi İstişareler yapılmasını kararlaştırır. Koronavirüs salgını başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadelede sağlık kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için kararlılıklarını ifade eder. Küresel, bölgesel ve ulusal güvenlik meselelerinde, birbirlerinin ulusal menfaat ve güvenlik kaygılarına uygun şekilde ortaklaşa hareket etmek konusunda anlaşır. YDSK'nın düzenli faaliyetlerinin iki ülke arasındaki stratejik ve kardeşlik ilişkilerini güçlendireceğine olan inançlarını ve iki ülke halkları arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade eder. Savunma sanayii, sağlık, turizm, eğitim, kültür, medya, karşılıklı yatırımlar, kardeş belediyecilik ve finans alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devamını kararlaştırır. YDSK 1'inci Toplantısı sonuçlarının yakından takip edilmesi ve bir sonraki YDSK Toplantısı'nı Libya'da düzenlemek konusunda mutabık kalır. Ankara'da 12 Nisan 2021 tarihinde Türkçe ve Arapça olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır."


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Libya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika! Erdoğan ve Dibeybe'den ortak 'YDSK' bildirisi - Son Dakika


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