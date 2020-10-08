Son dakika: Ereğli Belediye Başkanı emekli personele altın takdim etti - Son Dakika

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyeden emekli olan itfaiye personeline altın hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Posbıyık'ın, 24 yıl önce göreve başlayan ve çeşitli müdürlüklerde çalıştıktan sonra İtfaiye Müdürlüğü'nden emekliye ayrılan Suat Yener'e altın hediye ettiği belirtti.

Açıklamada, Posbıyık'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Belediyemize ve kentimize verdiğin hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında ailenle birlikte sağlıklı, huzur dolu bir hayat diliyorum. Bundan sonra da biz dost ve arkadaşız. Her başın sıkıştığında buradayız."