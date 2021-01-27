İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu - Son Dakika