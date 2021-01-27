Son dakika: EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu - Son Dakika

Son dakika: EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu

27.01.2021 10:31

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan...

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu
Son dakika: EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu
Son dakika: EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu

Hasan Gök, Jandarma, Yüzbaşı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor Sosyal medyada akılalmaz tuzak: Her sorunu çözdüklerini iddia edip büyü kargoluyorlar Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu Biden'dan "Putin'le ne konuştunuz?" diye soran muhabire esprili yanıt: Seni konuştuk, iyi dileklerini iletti Son Dakika: Fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi
Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı         
10:57
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti         
10:27
Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı         
10:09
Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı         
09:57
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı         
09:51
Çağla Şıkel'e Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek         
09:12
Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor         
09:09
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Almanya'da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti Almanya'da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti         
23:48
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 11:12:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei