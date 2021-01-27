Son dakika: EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonu

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan...

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor

Sosyal medyada akılalmaz tuzak: Her sorunu çözdüklerini iddia edip büyü kargoluyorlar

Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu

Biden'dan "Putin'le ne konuştunuz?" diye soran muhabire esprili yanıt: Seni konuştuk, iyi dileklerini iletti

Son Dakika: Fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi

İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi

Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi