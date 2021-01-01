Son dakika! Ergani'de camilerde temizlik çalışması - Son Dakika

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını bundan sonra da periyodik aralıklarla sürdüreceği öğrenildi.

İlçedeki camide temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, camileri Sağlık Bakanlığının onay verdiği, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle dezenfekte ediyor.

Ergani 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçe merkezindeki camiler dezenfekte edildi.

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