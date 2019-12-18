Son Dakika | Ergin Ataman'dan Shane Larkin açıklaması!

Ergin Ataman, Shane Larkin için şu sözleri kullandı;



"Bir kez daha Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Her konuda Türkiye'ye ışık olması çok önemli. Larkin'in Türk Milli Takımı'nda oynama isteği bugünün konusu değil. Geçen sene Euroleague'de final four oynarken de Türk vatandaşı olup milli takım ile Dünya Şampiyonası'nda yer almak istediğini ısrarla belirtiyordu.



Kendisine hediye edilen milli takım formasıyla sosyal medyaya sürekli fotoğraf koyuyor. O coşkuyu zaten hep gösteriyordu. Larkin, Türkiye'yi çok seven ve Türk Milli Takımı'na katkıda bulunmak isteyen bir oyuncu. Bugüne kadar Türkiye Basketbol Federasyonu'nda bir kararsızlık vardı.



Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi olaya kendi fikriyle bir ışık saçtı. Türkiye Futbol Federasyonu da bunu değerlendirecektir. Burada önemli olan Türkiye'nin başarısı."



