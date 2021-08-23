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Son Dakika | Erkan Sözeri: "Oyuncularımı gönülden kutluyorum, fiziksel eksikliğe rağmen bu savaşı her futbolcu yapamaz" - Son Dakika

Son Dakika | Erkan Sözeri: "Oyuncularımı gönülden kutluyorum, fiziksel eksikliğe rağmen bu savaşı her futbolcu yapamaz"

23.08.2021 22:35
Son Dakika | Erkan Sözeri:

Gelen son dakika haberine göre BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bursaspor maçının ardından, "Oyuncularımı gönülden kutluyorum, fiziksel eksikliğe rağmen bu savaşı her futbolcu yapamaz" dedi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Bursaspor maçının ardından, "Oyuncularımı gönülden kutluyorum, fiziksel eksikliğe rağmen bu savaşı her futbolcu yapamaz" dedi.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında evinde Bursapor'u 2-1 mağlup eden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Biraz zamana ihtiyacımız var. Türkiye'deki tüm takımların finansal sorun yaşadığı gibi zaman zaman bizlerde yaşadık, bu yüzden biraz geç takım yaptık. Yönetimimiz, Belediye Başkanımız olağanüstü bu konuda özverili davranıp, çözmeye gayret ediyorlar. Bu yüzden takım geç kurulunca ister istemez fiziksel, oyunsal eksikler göze çarpıyor. Yeni bir takım yapıyorsunuz, sıfırdan bir takım yapıyorsunuz sonuçta o yüzden bunun sıkıntılarını zaman zaman yaşıyoruz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. bugün olağanüstü bir mücadele gösterdiler. Ben taraftarlarımıza şu mesajı vermek istiyorum; bugün iyi şeyler yaptık ama 7. haftadan sonra oturacak takımımız. Daha sonra seri galibiyetler inşallah başlayacak. Biz bu arada en az hasarla gitmek durumundayız, en az puan kayıplarıyla gitmek durumundayız. Geçen hafta bunu başaramamıştık. Bu hafta bunu başardık. Taraftarlarımız merak etmesinler, bizlere, oyuncularımıza, yönetimimize inansınlar. Çünkü gerçekten özverili bir grup olduk. Yönetimiyle, başkanıyla, oyuncusuyla, aşçısıyla, teknik heyetiyle iyi bir aile olduk. Rica ediyorum oyuncularımıza, yönetimimize, bizlere sosyal medyadan hakaretler oluyor. Tamam, eleştirin ama hakaret olmasın. Biz büyük bir aileyiz. Bize destek verin, oyuncularımız mahcup etmeyecekler. Bugün çok savaştık sahada. Pozisyonlarımız vardı. Her türlü aksiyon vardı. Bursaspor'u tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Ama ben oyuncularımı gönülden kutluyorum çünkü bu kadar fiziksel eksikliğe rağmen bu savaşı vermek, her futbolcu yapamaz. Yeni transferlerimizde bugün ayağının tozuyla maça dahil oldu. Eren Tozlu ve Emircan'ı oyuna aldık. Daha bir gün antrenmana çıktılar, antrenmansızlar. Emircan Covid oldu, Eren Tozlu 15 gündür kendi başına antrenman yapıyor. Buna rağmen oyuna girdiler, sanki 40 yıllık Erzurumsporluymuş gibi mücadele ettiler. Güzel bir galibiyet oldu hasarsız geçtiğimiz için mutluyuz. Oyunun içinde çok aksiyon olduğu için bizde gerildik. Zaman zaman hakemleri çok yorduk, kusura bakmasınlar" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Son Dakika | Erkan Sözeri: Oyuncularımı gönülden kutluyorum, fiziksel eksikliğe rağmen bu savaşı her futbolcu yapamaz

Erzurumspor Kulübü, Futbol Federasyonu, Bursaspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Erkan Sözeri: 'Oyuncularımı gönülden kutluyorum, fiziksel eksikliğe rağmen bu savaşı her futbolcu yapamaz' - Son Dakika Spor


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