Son dakika... Erkan Yıldırım, Almanya ve Dubai'den sonra İzmir'de şube açıyor - Son Dakika

Son dakika... Erkan Yıldırım, Almanya ve Dubai'den sonra İzmir'de şube açıyor

Son dakika haberleri: Türk saç modasını yurt dışına taşıyan kuaför Erkan Yıldırım, korona virüse rağmen büyümeye devam ederken, İstanbul, Almanya ve Dubai'deki şubeler ardından şimdi de İzmir'de bir şube açıyor.

Türk saç modasını yurt dışına taşıyan kuaför Erkan Yıldırım, korona virüse rağmen büyümeye devam ederken, İstanbul, Almanya ve Dubai'deki şubeler ardından şimdi de İzmir'de bir şube açıyor.

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Dünyanın zor günler geçirdiği pandemi döneminde birçok sektör virüsten etkilendi. Bu sektörlerin arasında bulunan kuaförlerde ekonomik olarak en çok zarar görenler arasında bulunuyor. Türkiye'de isim yapmış kuaförler arasında bulunan Erkan Yıldırım ise bu pandemi sürecini avantaja çevirmek için kolları sıvadı. Başta İstanbul, Ankara ve Bursa'nın yanı sıra Dubai ve Almanya'da şubeleri bulunan Esse Kuaför şimdi de kapılarını İzmir'de açacak.

Yeni dönemde tüm hijyen ve diğer kuralları ön planda tutarak yatırımlarını ona göre yaptıklarını belirten Erkan Yıldırım, "Sağlık her şeyin başında geliyor. Sosyal hayatta olduğu gibi zaten sosyal mesafeye önem gösteriyoruz. Bunun yanı sıra tek kullanımlık müşteriye özel ürünler her şubemizde mevcut. Yeni şubemiz İzmir ise Alsancak'ta yaz sonu hizmete girecek. İzmir'den ciddi bir talep var. Güzel ve keyifli bir yatırım oluyor. Tabi ki yeni dönemde yeni sistem bizim için önemli. Şubelerimizde pandemiye uygun hale getiriliyor. Aynı şekilde yurt dışından da çok sayıda teklif alıyoruz. Bu teklifleri de önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz. Önceliğimiz Türkiye'nin her noktasında olup yurt dışında da kalitemizi göstermek" dedi. - İZMİR

Erkan Yıldırım, Almanya, Dubai, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Erkan Yıldırım, Almanya ve Dubai'den sonra İzmir'de şube açıyor - Son Dakika

Son Dakika

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