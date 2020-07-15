Son Dakika | Erken yaşta evlilik yapan binlerce mağdur 'af' istiyor - Son Dakika

Son Dakika | Erken yaşta evlilik yapan binlerce mağdur 'af' istiyor

Son dakika haberi: - Erken yaşta evlilik yapan binlerce mağdur 'af' istiyor Kırıkkale'de mağdur aileler 'af' için toplandı Kırıkkale'deki aileler, erken yaşta evlenen ve doğum yaptıkları sırada şikayet edilmelerinin ardından açılan kamu davası sonucu cezaevine giren eşleri için 'af' istiyor.

- Erken yaşta evlilik yapan binlerce mağdur 'af' istiyor

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Kırıkkale'de mağdur aileler 'af' için toplandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'deki aileler, erken yaşta evlenen ve doğum yaptıkları sırada şikayet edilmelerinin ardından açılan kamu davası sonucu cezaevine giren eşleri için 'af' istiyor.

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Parkında çocuklarıyla bir araya gelen kadınlar eşlerinin cezaevinden çıkmalarını istiyor. Korona virüs tedbirleri alınarak yapılan basın açıklamasında, ülke genelinde 8 bin gencin ve 16 bin çocuğun mağdur olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen ve ağabeyinin cezaevinden çıkarılmasını talep eden Hülya Kızılçiçek, evlilik mağduru 8 bin gencin çözüm beklediğini söyledi.

"Biz sadece ayda 45 dakika aile olabiliyoruz"

Burada ağabeyi ve diğer yakınları için toplandıklarını dile getiren Gülçiçek, "Burada ağabeyim ve diğer yakınları için toplanmış bulunuyoruz. 8 bin genç evlilik mağduru çözüm bekliyor. Evlatlarımız babalarıyla geçecek günlerin hayallerini kuruyor. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Abdul Hamit Gül'e, Anayasa Komisyon Başkan Vekilimiz Ali Özkaya'ya, AK Parti Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Özkaya'ya, Devlet Bahçeli'ye, İnsan Hakları İnceleme Komisyon Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'e sesleniyorum. 8 bin evlilik mağduru genç çözüm bekliyor. Biz sadece ayda 45 dakika aile olabiliyoruz. 45 dakikada bir aile nasıl mutlu olduğunu görebilse bunu size hayatta anlatamam dayanamazsınız. Sizden hukuka vicdana uygun bir vefalık çözümü istiyoruz. En kısa zaman da sizden tahliye müjdesi bekliyoruz. Lütfen artık bizi görmemezlikten gelmeyin. Gözyaşlarımız dinsin artık" dedi.

"16 bin çocuk babasız büyüyor"

8 yıl önce eşiyle severek evlendiğini kaydeden Feslihan Gültok, "Eşimle 8 yıl önce severek evlendim. Eşim şu anda cezaevinde görüşe gidip geliyorum canımdan can gidiyor. Resmi nikahlı eşim tecavüzcüm olarak gözüküyor. Çocuğum oldu ailem oldu derken eşim cezaevine girdi. Eşim içeride mağdur biz dışarıda mağduruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza, yetkililerimize, halkımıza sesleniyoruz. Lütfen sesimizi duyun artık. Bizim gibi 8 bin aile mağdur. 16 bin çocuk babasız büyüyor. Çocuğum 'babam nerede' dediğinde artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Erken evliliğin önü açılsın istemiyoruz. Sadece geçmişe yönelik bu 8 bin aile affedilsin istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kırıkkale, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | Erken yaşta evlilik yapan binlerce mağdur 'af' istiyor - Son Dakika

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