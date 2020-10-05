6 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyünde, ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, Ermenek Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Ermenek itfaiyesi ekipleri ile çevre köylerden gelen arazözlerle yapılan çalışmayla 3 saatte söndürüldü. Yapılan incelemede yaklaşık 6 hektarlık alanın kül olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.