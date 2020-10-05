Son Dakika | Ermenek'te, evde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
Son dakika haber: 6 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyünde, ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, Ermenek Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Ermenek itfaiyesi ekipleri ile çevre köylerden gelen arazözlerle yapılan çalışmayla 3 saatte söndürüldü.
6 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyünde, ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, Ermenek Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Ermenek itfaiyesi ekipleri ile çevre köylerden gelen arazözlerle yapılan çalışmayla 3 saatte söndürüldü. Yapılan incelemede yaklaşık 6 hektarlık alanın kül olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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