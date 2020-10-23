Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu karşısında, Ermenistan güçlerine bağlı birliklerde cepheden kaçan askerlerin olduğu ve bu kapsamda askerleriyle motivasyon konuşması yapan Ermeni komutanın konuşması kameraya yansıdı. Görüntülerde Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermeni ordusunun moralinin bozuk olduğu Ermeni komutanın askerlere moral vermeye çalıştığı görülüyor.