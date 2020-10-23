Son Dakika | Ermeni komutanın cepheden kaçan askerlere moral verdiği an kamerada
23.10.2020 12:19
Son dakika gündem haberi... Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu karşısında, Ermenistan güçlerine bağlı birliklerde cepheden kaçan askerlerin olduğu ve bu kapsamda askerleriyle motivasyon konuşması yapan Ermeni komutanın konuşması kameraya yansıdı.
Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu karşısında, Ermenistan güçlerine bağlı birliklerde cepheden kaçan askerlerin olduğu ve bu kapsamda askerleriyle motivasyon konuşması yapan Ermeni komutanın konuşması kameraya yansıdı. Görüntülerde Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermeni ordusunun moralinin bozuk olduğu Ermeni komutanın askerlere moral vermeye çalıştığı görülüyor.
Son Dakika Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki koronavirüs toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşayan grip aşısı uygulanmasına başlandı: Öncelik yüksek risk grubunun Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı