Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor - Son Dakika

Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor

19.11.2020 17:40

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenilerin Dağlık Karabağ'daki kontrol noktalarından kitlesel halde Ermenistan'a dönüş yaptığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenilerin Dağlık Karabağ'daki kontrol noktalarından kitlesel halde Ermenistan'a dönüş yaptığını açıkladı. Zaharova ayrıca, "13 Kasım'dan beri 385 cenaze taraflar arasında takas edildi. Bu sayıya her iki tarafın kayıpları da dahil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın brifinginde Dağlık Karabağ'da devam eden diplomatik ve askeri gelişmeleri kamuoyuna aktardı. Zaharova, Rusya'nın arabuluculuğunda Ermenistan- Azerbaycan arasında anlaşmanın imzalandığı 10 Kasım'dan itibaren Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı. "Dağlık Karabağ'daki normalleşme çabaları geçtiğimiz haftadan beri devam ediyor" diyen Zaharova, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmeleri gerçekleştirerek bölgede anlaşmanın uygulanmasına yönelik görüşmeler yaptı. Anlaşmaların koşulsuz uygulanmasını sağlamak önemlidir. 10 Kasım'dan itibaren Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin açıklamalarına uygun olarak bölgede sükunet için uygun adımlar atmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ERMENİLER BÖLGEYİ BOŞALTMAYA DEVAM EDİYOR"

Zaharova, işgalden kurtarılan Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini Ermenilerin boşaltmaya devam ettiğini söyleyerek, "Rus barış güçlerinin temas hattı boyunca yerleştirilme çalışmaları devam ediyor. Ermeniler, Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltmaya devam ediyor. Kelbecer'de yaşayanlar kitlesel halde Ermenistan'a gidiyor. Aynı zamanda göçmenlerin Dağlık Karabağ'a dönüşü de gerçekleşiyor. 14 Kasım'dan beri Dağlık Karabağ'a 3 binden fazla kişi, 3 bin 54 kişi döndü" dedi.

"385 CENAZE TARAFLAR ARASINDA TAKAS EDİLDİ"

Rusya'daki komuta merkezi tarafından Ermenilerin terk ettiği bölgelerin yakından izlendiğini kaydeden Zahrova, bölgede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı diplomatları ve Rusya Savunma Bakanlığı personeli tarafından durumun yakından izlendiğini söyledi. Zaharova, çatışma döneminde her iki taraftan kayıpların olduğunu hatırlatarak, "13 Kasım'dan beri 385 cenaze taraflar arasında takas edildi. Bu sayıya her 2 tarafın kayıpları da dahil" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor
Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor
Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor
Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor

Ermeniler, Cenaze, Laçin, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor - Son Dakika


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