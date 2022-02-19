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Son dakika... Ermeniler silahlı gruplar, Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika

Son dakika... Ermeniler silahlı gruplar, Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

19.02.2022 17:17
Son dakika... Ermeniler silahlı gruplar, Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Son dakika haberine göre Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Hocavend ilindeki Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Hocavend ilindeki Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından yerel saatle 15.40'tan itibaren Hocavend ilinin Tağlar köyü civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açıldığı bildirildi. Olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı. - BAKÜ

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Azerbaycan, Ermeni, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ermeniler silahlı gruplar, Hocavend'deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika


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