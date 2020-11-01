Ermenistan'a ait mühimmat yüklü askeri araçlar imha edildi - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ermenistan'a ait mühimmat yüklü askeri araçların imha edildiğini bildirdi. Bakanlık o anların görüntüsünü yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait mühimmat depolarının imha edilmesinin ardından Ermenistan askerlerinin sıkıntığı yaşadığını belirterek, bu nedenle Ermenistan'ın tüm cephanesini çatışmanın en kuvvetli olduğu bölgede kullanmaya çalıştığını ifade etti.