Son dakika... Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Son dakika... Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

21.06.2022 09:38
Son dakika... Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Karakilise ve Basarkeçer illerindeki Ermenistan askerlerinin Laçın ve Kelbecer illerinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki Karakilise ve Basarkeçer illerindeki Ermenistan askerlerinin Laçın ve Kelbecer illerinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece sabah saatlerine kadar Ermenistan'ın Karakilise ilinin Saybalı ve Basarkeçer ilinin Aşağı Şorca yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Laçın ilinin Minkent ve Kelbecer ilinin Yellice yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli kalibreli silahlarla aralıklarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından misilleme ateşi açıldığı ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

YORUMLAR
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TDV Bakü Türk Lisesinin 5 öğrencisinden Azerbaycan'daki sınavlarda büyük başarı TDV Bakü Türk Lisesinin 5 öğrencisinden Azerbaycan'daki sınavlarda büyük başarı AÜ yurt dışı programları dönem sonu sınavları tamamlandı AÜ yurt dışı programları dönem sonu sınavları tamamlandı
Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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