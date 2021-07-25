Son dakika... Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Azerbaycan sınırındaki Ermeni askerlerin, Kelbecer'de Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 Temmuz yerel saatle 15.30'da Kelbecer'in Zeylik köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki Yukarı Şorca köyünde konuşlanan Ermeni askerler tarafından ateş altına alındığı duyuruldu. Ermeni askerlerine misilleme ateşiyle karşılık verildiği ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. - BAKÜ