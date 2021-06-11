Son dakika! Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan askerlerinin Vardenis ilinin Yukarı Şorca yönünde 13.45'ten itibaren ateş açtığı, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğu kaydedildi.