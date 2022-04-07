Son dakika... Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Son dakika... Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

07.04.2022 09:57
Son dakika... Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika haberlerine göre Ermenistan askerlerinin sınırdaki Tovuz ilinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin sınırdaki Tovuz ilinde Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 6 Nisan akşam saatlerinde Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu, gereken önlemlerin alındığı kaydedildi. - BAKÜ

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Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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