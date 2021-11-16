Ermenistan, Azerbaycan ile gerginliğin devam ettiği sınırdan görüntü paylaştı - Son Dakika

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile gerilimin yeniden tırmandığı sınır hattından görüntüler yayınladı. Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan da sınırdaki duruma yönelik Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan, ateşkese rağmen Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyor. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu şu ana kadar 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan ordusu da Ermenistan'ın saldırılarına, karşı operasyon ile karşılık verdi. Sınırdaki gerginlik sürerken Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan mevzilerine gerçekleştirilen saldırıların görüntüleri paylaşıldı. Açıklamada, sınırdaki durumun son derece gergin olduğu, Ermenistan tarafından kayıplar verildiği aktarıldı.

RUSYA VE ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Sınırdaki gergin duruma yönelik Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayına ilişkin Erivan'dan yapılan açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, bölgedeki durumu aktardı" denildi.

ERMENİSTAN RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ise Rusya'dan yardım talep edeceklerini dile getirerek, "1997 tarihli (Moskova ile Erivan arasındaki) anlaşmaya istinaden Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün korunması ve mevcut anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi talebiyle Rusya'ya başvuruyoruz" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)