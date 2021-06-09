Son dakika... Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'dan oğluna karşı tüm Ermeni esirleri geri istedi - Son Dakika

Ermenistan'daki parlamento seçimleri öncesinde mitingler yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'a çağrı yaparak oğluna karşı tüm Ermeni esirlerin geri iade edilmesi çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ın siyasetinde krizler ortaya çıktıktan sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşnyam muhalefetin çağrısı sonrasında önümüzdeki 20 Haziran tarihi için erken parlamento seçmleri ilan ederlen yeniden başbakanlığa aday olan Paşinyan ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde mitinglere devam ediyor. Ermenistan'ın Aragotsotn Bölgesi'ne seçim çalışmaları için giden Paşinyan, Aparan şehrinde bir miting gerçekleştirdi. Seçimlerin genelinde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve pandemi sorunlarının çözümüne dair vaatlerde bulunan Paşinyan aynı zamanda Dağlık Karabağ'da yaşanan süreçle ilgili sık sık farklı ifadeler kullanmaya devam ediyor.

AZERBAYCAN'DAN OĞLUNA KARŞI ERMENİ ESİRLERİ İSTEDİ

Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın daha önce Paşinyan'a çağrıda bulunarak, "Oğlunu ver, 20-25 Ermeni esiri Azerbaycan'dan geri al" çağrısına karşılık Paşinyan, Azerbaycan'a da bu yönde çağrıda bulunarak, "Diyorum ki kabul ediyorum ve Aliyev'e oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak ilan ediyorum, oğlumu tüm mahkumlara karşılık veriyorum" dedi. Açıklamasının devamında Ermenistan'ın 2 eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'a da ağır ithamlarda bulunarak seslenen Paşinyan, "İnsan ticaretinde uzman olan bu ikiliye bu konuda müzakere yapma yetkisi veriyorum. Aliyev'e ve Kızıl Haç'a ve herkese resmi olarak ilan ediyorum" şeklinde konuştu.

ERMENİSTAN MUHALEFETİ, "OĞLUNU BU İŞE KARIŞTIRMA"

Ermenistan'da 22 parti ve 4 ittifak olmak üzere toplam 26 siyasi kanat seçimlere katılırken seçim yarışında başı çeken 2 siyasi tarafın iktidardaki Nikol Paşinyan'ın yönettiği 'Sivil Sözleşme' Partisi ile Ermenistan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın yönettiği muhalif Hayastan 'Ermenistan' ittifakının olması bekleniyor. Propaganda süreçlerinin yeni başladığı ülkede Paşinyan'ın rakiplerine karşı kullandığı sert dil tartışmalara yol açarken, Azerbaycan'a oğluna karşı tüm Ermeni esirleri istemesi bu tartışmları zirveye çıkardı. Hayastan ittifakı'nın yüksek kurul üyesi ve ittifak sözcülerinden Ishkhan Saghatelyan, Paşinyan'ı "şebeklik yapmakla" suçlayarak, "Bu adam şebekliklerine devam ediyor. Eğer erkeksen oğlunu alay konusu etme ve çocukları siyasete bulaştırma" ifadelerini kullandı.

SERJ SARKİSYAN'DA, PAŞİNYAN'A 24 SAAT SÜRE

Öte yandan mitinginde Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı önceki seçimlere hile karıştırmakla suçlayan Paşinyan'a, Sarkisyan'dan aynı gün cevap geldi. Paşinyan'ın önceki yıllarda da aynı iddialarda bulunduğunu hatırlatan Sarkisyan, "O dönemler devlet adamlığım gereği cevap vermedim. Artık bir konumum yok. Ona 24 saat süre veriyorum. Söylediklerini ispatlamazsa onunla ve ailesiyle ilgili bazı gerçekleri ortaya dökeceğim" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)