"Gürcistan-Ermenistan Ekonomik Konseyi Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Başbakan İrakli Garibaşvili ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın başkanlık yaptığı Gürcistan-Ermenistan Ekonomik Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Hükümet binasında bir araya gelen Garibaşaivli ve Paşinyan baş başa görüşmelerinin ardından Gürcistan-Ermenistan Ekonomik Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Garibaşvili, bu yıl dördüncü kez Paşinyan ile bir araya geldiğini hatırlatarak, bir süredir yapılamayan iki ülke Ekonomik Konseyi Toplantısı'nın gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Garibaşvili, ikili ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi güçlü şekilde geliştirmemiz, bölgesel projeleri, altyapıları, her iki ülkeyi de ilgilendirecek diğer projeleri konuşmamız gerekiyor." dedi.

Ülkesi için bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Garibaşvili, "Bölgede barış ve istikrarın gelişmesine katkıda bulunmaya ve bölge genelinde bu sürece katılmaya her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha teyit etmek isterim." ifadesini kullandı.

"Amaç, yıllık ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da iki ülke ilişkilerinin yeni aşamaya geldiğini, ekonomide asıl amaçlarının yıllık ticaret hacmini 1 milyar dolara kadar çıkarmak olduğunu kaydederek, bu yönde aktif çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Paşinyan, ikili ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı olduğunu vurguladı.

Toplantının sonunda iki başbakan Gürcistan ile Ermenistan arasında ekonomik iş birliği anlaşması imzaladı.