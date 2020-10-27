Son Dakika: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, Berde'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren ve 3'üncü kez insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan, yine masum sivilleri hedef aldı.

BERDE'YE ROKET SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Berde şehrine roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil yaralandı.