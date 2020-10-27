Son Dakika: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, Berde'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Son Dakika: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, Berde'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 10 yaralı
27.10.2020 16:47
Son dakika: Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Berde şehrine düzenlediği roket saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil yaralandı.
Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren ve 3'üncü kez insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan, yine masum sivilleri hedef aldı.
BERDE'YE ROKET SALDIRISI DÜZENLENDİ
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Berde şehrine roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 10 sivil yaralandı.
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