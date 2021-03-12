Son dakika... Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı
12.03.2021 17:26
Son dakika dünya haberi... Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yerel medyada yer alan haberde, Sarkisyan'ın kalp yetmezliği şikayetiyle başkent Erivan'daki Astghik" tıp merkezine kaldırıldığı ifade edildi.
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