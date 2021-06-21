Son dakika! Ermenistan'da yapılan parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alan Paşinyan'ın partisi kazandı. Nikol Paşinyan seçim sonrası zaferini ilan ederken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğindeki Ermenistan İttifakı'nın oy oranı yüzde 19'un altında kaldı. Ermenistan İttifakı, sonucu tanımadığını açıkladı.
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21.06.2021 08:16:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı - Son Dakika